Kim Jong-Un, Yeni Askeri Teknolojileri İnceledi

Kuzey Kore, erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen bir hava aracını ilk kez tanıttı. Ülke lideri Kim Jong-Un, yapay zekalı intihar dronları dahil son teknoloji silahların performansını gözlemleyerek, ordunun insansız hava araçları (İHA) ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını verdi. Balistik füze ve nükleer silah programlarıyla sıkça gündemde olan Kuzey Kore, bu önemli gelişmeleri resmi basınında duyurdu.

ORDUNUN MODERNİZASYONU İÇİN TALİMAT

Kim, savunma sanayii kuruluşlarını denetleyerek geliştirilen son silah sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlk kez fotoğrafları yayımlanan hava aracına binen Kim, yapay zeka destekli intihar dronlarının testine de katıldı. Burada, yeni tip stratejik keşif İHA’sını inceleyerek orduya modernizasyon yapılması için direktifler verdi. Kim, konuşmasında “Modern savaşın gerekliliklerine uygun olarak bu teknoloji ve sistemlerin hızlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek önemlidir” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ

Kim ayrıca, yeni sinyal karıştırma ve saldırı sistemlerinin üretime geçilmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. “Güncel teknoloji ile geliştirilen özel araçlarımız, olası tehditlerin izlenmesinde ve kritik istihbarat bilgilerinin toplanmasında büyük rol oynayacak. Bu araçlar, düşman hedeflerini etkisiz hale getirme kabiliyetinin artırılmasında katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore’nin bu adımı, ABD ve Güney Kore’nin bölgede gerçekleştirdiği 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın hemen ardından gelmesi nedeniyle, Washington-Seul ittifakına gözdağı olarak değerlendirildi.