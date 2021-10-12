Kim Jong-un: Yenilmez bir askeri güç kuracağız

Balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, yenilmez bir asker güç kuracağını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD’nin tehditlerine karşı “yenilmez bir askeri güç” kuracağını söyledi. Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kim Jong-un, silah geliştirme programının da meşru-müdafaa için olduğunu ve savaş başlatma amacı gütmediğini ifade etti.

Kim, askeri gücüyle ilgili açıklamayı, büyük füze çeşitlerinin, tanklar dahil bir dizi askeri aracın gösterildiği savunma sergisinde yaptı. Kuzey Kore kısa bir süre önce de yeni hipersonik ve uçak-savar füzelerini test etmişti.

Güney Kore de denizaltından fırlatılan silah denemesi gerçekleştirdi.

Pyongyang’da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa sergisinde Kim Jong-un, Güney’deki askeri yapılanmaya hitaben ‘Kuzey’in komşusuyla mücadeleye girmek istemediğini’ söyledi.

Kuzey Kore lideri, “Hiç kimseyle savaşı konuşmuyoruz, aksine savaşa engel olmayı ve ulusal egemenliğin korunması için savaştan caydırmayı konuşuyoruz” dedi.

BBC Türkçe’ye göre Kim ayrıca, ABD’yi de Kuzey ile Güney Kore arasında gerilimi tetiklemekle suçladı ve Kuzey Kore’yi ‘ABD’nin düşman olmadığına’ inandıracak herhangi bir davranışla karşılaşılmadığını ifade etti.

KUZEY KORE BU TALEBİ REDDEDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kuzey Kore ile görüşmek istediklerini söylemiş ancak yaptırımların hafifletilmesi için Pyongyang’ın nükleer silahlardan vazgeçmesi şartını koymuştu. Kuzey Kore ise bu talebi reddediyor.