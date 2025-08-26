Kim Kardashian’ın Kızı Tarzı Eleştirildi

ROMA TATİLİNDEKİ TEPKİLER

Kim Kardashian, 12 yaşındaki kızı North West’in Roma’daki tatilinde korse ve mini etek giymesine izin verdiği için sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Cumartesi akşamı annesiyle birlikte Pierluigi adlı bir restorandan çıkan North, platform botlarıyla annesinden daha uzun görünüyordu. Mavi ombre tonlarında örgülü saçları ve gözlükleriyle dikkat çeken North’un tarzı, bazı hayranlar tarafından “tatlı” olarak nitelendirilse de, çoğu kullanıcı bu giysilerin yaşına uygun olmadığını savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “12 yaşındaki bir çocuğun bustiyer giymesinden hoşlanmadım. Kim’i ve North’u seviyorum ama benim için kesinlikle olmazdı” şeklinde bir yorumda bulundu. Diğer bir kullanıcı ise, “Bu çok uygunsuz Kim” diyerek eleştirisini dile getirdi. Başka bir kullanıcı ise, “Tamam Kim, ama o sadece 12 yaşında…” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

MASUMİYETİ KORUMA VURGUSU

Bir diğer eleştiride, Kardashian’ın kızının masumiyetini koruması gerektiği ifade edildi. “Etek ve botlar normal ama 12 yaşında bir çocuğun korsaj giymesi fazla. Bunu söyleyen ben, egzotik dansçılar için kıyafet tasarlayan bir moda tasarımcısıyım” denildi. Ancak Kardashian’ı destekleyenler de vardı. Bir hayran, “İnsanların yargıları çok ağır, herkes önce kendine baksın, Kim’i rahat bırakın” diyerek ünlü reality yıldızını savundu. Kim Kardashian’ın menajerleri ise konu hakkında hemen bir açıklama yapmadı.

KARDASHIAN VE KANYE WEST İLİŞKİSİ

Kardashian, North’un yanı sıra Saint (9), Chicago (7) ve Psalm (6) adlı çocukların da annesi. Bu çocukları, 2014-2022 yılları arasında evli olduğu Kanye West ile paylaşıyor. Grammy ödüllü rapçi Kanye West, daha önce Kardashian ailesinin çocuklarının ne giyeceğine ve kimlerle vakit geçireceğine dair söz hakkının elinden alındığını iddia etmişti. Mart ayında X üzerinden, “Çocuklarımı sadece görmek istemiyorum, onları ben büyütmeliyim. Söz hakkım olmalı. Kızlarım ruj ve parfüm sürüyor” diye yazmıştı. O dönemde çocuklarını görmeyi bir “hapishane görüşmesine” benzetmişti. Aynı ay Kim Kardashian da Kanye’nin çocukları yetiştirme tarzı hakkında endişelerini dile getirmişti. Özellikle, West’in North’u sabıkalı rapçi Sean “Diddy” Combs ile birlikte bir şarkısında kullanması da tepkilere yol açmıştı. Page Six’e konuşan bir kaynak, Kardashian’ın en büyük önceliğinin çocuklarının güvenliği ve iyiliği olduğunu, bu yüzden onları Kanye’nin tartışmalı davranışlarından uzak tutmaya çalıştığını aktardı.