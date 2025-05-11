Kim Milyoner’de Soru Soruldu

ATV EKRANLARINDA KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZONDA

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonunda heyecanla geri dönüyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan yarışmada, “Özür dilemek için söylenen bir söz” anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hakkında bir soru soruldu. Yarışmadaki sorulardan biri, katılımcıların dikkatini çeken bir konu oldu.

SORUNUN CEVABI VE SEÇENEKLER

Soru şöyleydi: “Özür dilemek için söylenen bir söz” anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Seçenekler ise şu şekilde sıralandı:

A: Af edersin

B: Afedersin

C: Affedersin

D: Af federsin

Doğru cevap ise C seçeneği, yani “Affedersin”.

BİLAL YASİR KÜÇÇÜK’ÜN HAYAT HİKAYESİ

Yarışmaya katılan Bilal Yasir Küççük, 21 yaşında, İstanbul doğumlu ve hâlâ İstanbul’da yaşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitimini sürdüren Bilal Bey, yarışmada kazanacağı ödülle eğitim kariyerine yatırım yapmayı hedefliyor. Ayrıca, 200 bin TL’lik soruda risk alıp almadığı merak konusuydu.

“Özür dilemek için söylenen bir söz” anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hakkında daha fazla bilgi için yarışmayı izleyicilerin takip etmesi gerekiyor.