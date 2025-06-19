Kim Milyoner Olmak İster, 18 yaş

YENİ SEZONDAKİ SORULAR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonda izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile yapılan yarışmada, Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanabilmek için gerekli olan D sınıfı sürücü belgesini almak isteyenlerin kaç yaşını doldurması gerektiği ile ilgili bir soru soruldu.

DOĞRU CEVAP

Soru, “D sınıfı sürücü belgesi alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?” şeklindeydi. Seçenekler arasında A: 18, B: 21, C: 24, D: 27 yer alıyordu. Doğru cevap C seçeneği olarak belirlendi.