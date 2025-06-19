Kim Milyoner Olmak İster, 18 yaş

YENİ SEZONDAKİ SORULAR

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuyla büyük ilgi görüyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, güncel bilgilerle katılımcılar geniş bir yelpazede sorulara yanıt veriyor.

D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN YAŞ SINIRI

Yarışmada Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanmak için gerekli olan D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmek gerektiğine dair bir soru soruldu. Soru şöyleydi: “Türkiye’de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?”

DOĞRU CEVAP

Seçenekler arasında A: 18, B: 21, C: 24 ve D: 27 yer aldı. Doğru cevap ise C: 24 olarak belirlendi.