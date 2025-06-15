Kim Milyoner Olmak İster 2023

YENİ SEZONDA YARIŞMA BAŞLIYOR

ATV kanalında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuna ve yeni bölümlerine hızla geri dönüyor. Bu sezon, Oktay Kaynarca’nın sunumu ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yarışma, heyecan dolu sorularla dolu bir deneyim sunmakta.

EN POPÜLER PLAKA SORUSU

Google 2023 verilerine göre, Türkiye’de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu sorusu arama motorunda oldukça fazla arandı. Yarışmada bu soruya “Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?” şeklinde sorulmuş olup, cevap seçenekleri arasında A: 17, B: 23, C: 50 yer alıyor. Doğru cevap ise D.