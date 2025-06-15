Kim Milyoner Olmak İster 2023’te

YENİ SEZONDA YENİ BİR BÖLÜM

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonda izleyicileri ile buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada ilginç sorular yer alıyor.

YARIŞMADA SORULAN SORULAR

Bu yeni bölümde, TDK Güncel Türkçe Sözlük’ünde “labrador” kelimesinin tanımı ile ilgili bir soru soruldu. Soruda dört seçenek bulunuyordu.

DOĞRU CEVAP

Soru şu şekildeydi: “labrador” kelimesi hangisi olarak tanımlanır? Seçenekler ise şu şekildeydi:

A: Jeolojik bir tuz

B: Bir köpek ırkı

C: Bir okyanus akıntısı

D: Güney Amerika’da bir ada

Sorunun doğru cevabı ise B seçeneği, yani “Bir köpek ırkı” olarak belirlendi.