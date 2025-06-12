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Kim Milyoner Olmak İster, Ahtapot Bilgisi

YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonda izleyicilerle buluşuyor. Yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca yapıyor. Programda ahtapotlarla ilgili bir bilgi soruldu. “Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?” sorusu merak uyandırdı.

AHTAPOT HAKKINDAKİ SORULAR

Yarışmada sunulan seçenekler arasında ahtapotların özellikleri ile ilgili bilgiler yer aldı. Aşağıdaki şıklardan hangisinin yanlış olduğunun belirlenmesi istendi:

A: 3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır.
B: 3 midesi, 8 kolu, 9 gözü vardır.
C: 3 gözü, 8 kolu, 9 kalbi vardır.
D: 3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır.

Yanıt ise A şıkkı olarak belirlendi.

AHTAPOTLARIN TEMELİNDEKİ BİLGİLER

Ahtapotların temel özellikleri arasında 3 kalp, 8 kol ve 9 beyin bulunuyor. Ancak, ahtapotların göz sayısı konusunda doğru bilgi 2’dir. Bu durum, ahtapotların yapısının oldukça karmaşık olduğunu gösteriyor. Ahtapotlar, denizlerdeki en ilginç canlılar arasında yer alıyor.

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