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Kim Milyoner Olmak İster, ATV’de

YARIŞMA YENİ BÖLÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın son bölümünde izleyicilerin dikkatini çeken bir soruyla karşılaştık. Soruda, “Mavi Boncuk” adlı filmde Emel Sayın’ı halıya sararak kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçının bugün hayatta olduğu araştırıldı.

SORUNUN CEVABI BEKLENİYOR

Yarışmadaki soru, izleyiciler arasında merak uyandırdı. “Mavi Boncuk” filminde Emel Sayın’ı kaçıran karakterlerin canlandırıldığı altı erkek oyuncudan hangisinin hayatta olduğu sorgulandı. Olası cevaplar arasında A: 3, B: 2, C: 1 ve D: 0 seçenekleri sunuldu. Cevabın ise açıklanacağı belirtiliyor.

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