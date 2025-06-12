Kim Milyoner Olmak İster ATV’de.

YARIŞMA YENİ BÖLÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Yarışmanın son bölümünde izleyicileri düşündüren bir soru yer aldı. Bu soru, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen ve ana giriş kapısı üzerindeki kitabede “Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı” ifadesinin yazılı olduğu yapı hakkındaydı.

OSMANLI YAPISI VE KİTABESİ

Yarışmadaki soru şu şekildeydi: “Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede ‘Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı’ yazılıdır?” Cevap seçenekleri arasında A: Sultan Ahmed Camii, B: Darülaceze, C: Topkapı Sarayı, D: Rumeli Hisarı yer aldı. Doğru cevap ise C şıkkı, yani Topkapı Sarayı olarak belirlendi.