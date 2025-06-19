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Kim Milyoner Olmak İster ATV’de. D Sınıfı Ehliyet İçin Kaç Yaş?

YARIŞMANIN YENİ BÖLÜMLERİ VE GÜNDEME DAMGA VURAN SORU

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümü dikkat çekici sorularıyla izleyicilerin ilgi odağı oldu. Özellikle, Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sinifi sürücü belgesini alabilmek için gerekli yaş ile ilgili sorunun cevabı merak ediliyor.

D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKEN YAŞ

Yarışmadaki sorulardan biri Türkiye’de minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sinifi sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerektiğini sorguluyor. Seçenekler arasında, A: 18, B: 21, C: 24, D: 27 yer alıyor. Doğru cevap ise C şıkkı, yani 24 yaş.

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