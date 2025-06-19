Kim Milyoner Olmak İster Başladı

YENİ BÖLÜMLER ATV EKRANLARINDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV’de izleyicilerle buluşuyor. Yarışma, son bölümüyle birlikte izleyicilerde büyük merak uyandıran bir soruya yer verdi.

2005 U16/B FUTBOL LİGİ MAÇI

2005 yılında U16/B futbol ligi lideri konumundaki Yolspor, ilk maçında lig sonuncusu Seydilerspor’u 25-0 yenmişti. Kaynar bir tartışmaya sebep olan bir durum yaşandı. Yolspor yöneticileri, Seydilerspor’un second bir maça çıkmaya ikna etmek için “çok atmayız” şeklinde bir açıklama yaptılar. Peki bu maçta sonuç ne oldu?

SONUCU MERAKLA BEKLENİYORDU

Maç sonucunda Seydilerspor ile Yolspor arasında gerçekleşen kıyasıya mücadelede final skoru 0-27 olarak belirlendi. Bu gelişme, futbol camiasında ilgiyle karşılandı ve dikkat çekti.