Kim Milyoner Olmak İster Başlıyor

YENİ SEZONDA YENİ SORULAR

ATV ekranlarında yer alan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, katılımcılara ilginç sorular yöneltiliyor. Bu bölümde, “Kartepe ilçesinde kayak yapan biri hangi ilin sınırları içerisindedir?” şeklinde bir soru soruldu.

SORUNUN CEVABI

Verilen seçenekler arasında doğru cevabı bulmak önemli. Soru için belirlenen seçenekler şunlardır: A: Edirne, B: Aydın, C: Kocaeli, D: İzmir. Doğru cevap C şıkkı olan Kocaeli.

KATILIMCININ PROFİLİ

Yarışmaya katılan kişi Kadriye Nur Menemencioğlu, 24 yaşında ve Adana doğumlu. Şu anda Antalya’da yaşayan Nur, lise mezunu ve güzellik uzmanı olarak kariyerine devam ediyor.