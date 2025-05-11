Kim Milyoner Olmak İster Başlıyor

YENİ SEZONUN SORUSU

ATV’nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda “Hangisi Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesidir?” sorusu katılımcılara yöneltildi. Bu sorunun doğru cevabı nedir? Seçeneklerden biri “A: Hürrem Sultan” olurken, diğerleri ise C: Kösem Sultan, B: Mahidevran Sultan ve D: Hafsa Sultan olarak belirlendi. Doğru yanıt: D.

YARIŞMAYA KATILAN AYNUR CANSEZER

22 yaşındaki Aynur Cansezer, Kayseri’de doğup büyümüş ve halen burada yaşamaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Aynur, yarışmadan kazanacağı ödülle seyahat etmeyi planlıyor. Aynur Hanım, “Fesleğen” kelimesinin kökeni hakkında da bilgi almak istiyor.

Kaynaklarla dolu bir yarışma olan Kim Milyoner Olmak İster, bilginin yanı sıra izleyicilere eğlence de sunmaya devam ediyor.