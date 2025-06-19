Kim Milyoner Olmak İster Başlıyor

YARIŞMA YENİ BÖLÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümündeki sorularla izleyicilerin dikkatini çeken yarışmada, 2005 yılında U16/B futbol ligi lideri Yolspor’un ilk maçta 25-0’lık bir skorla yendiği lig sonuncusu Seydilerspor’a dair bir soru yer aldı.

YOLSPOR VE SEYDİLERSPOR UNUTULMAZ MAÇINDA NE OLDU?

Yolspor yöneticileri, “çok atmayız” söylemiyle Seydilerspor’u ikinci maça çıkmaya ikna etti. Bu maçta sonuç merak konusu oldu. Seydilerspor ile Yolspor arasındaki maçın sonucu, “Seydilerspor 0 – Yolspor 27” olarak gerçekleşti.

TAKTİK VE STRATEJİLER ARASINDA GÜÇLÜ BİR YARIŞMA

2005 yılında gerçekleşen bu olay, futbol dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Seydilerspor’un durumunun daha da kötüleşmesi, yarışmanın izleyicileri için hiç de beklenmedik bir son oldu. Yerel futbol kulüplerinin rekabeti ve çeşitli taktikler üzerindeki tartışmalar, futbolseverler arasında canlı bir sohbet ortamı oluşturuyor.