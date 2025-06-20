Kim Milyoner Olmak İster Cevabı: D

YENİ SEZONDA YENİ BÖLÜM

ATV kanalı üzerinden yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısında. Oktay Kaynarca’nın sunduğu bu popüler yarışmada, katılımcılara ilginç sorular soruluyor. Yarışmanın en dikkat çekici sorularından biri, dünya rekorları kıran Usain Bolt hakkında oldu.

USAIN BOLT’UN YEME ALIŞKANLIĞI

Yarışmada, Usain Bolt’un, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangi yiyeceği tükettiği soruldu. Katılımcılar, seçenekler arasında doğru olanları bulmaya çalıştı. Verilen seçenekler şu şekildeydi: A: 10 dana biftek, B: 40 ızgara karides, C: 70 bıldırcın yumurtası, D: 100 tavuk nugget.

CEVAP NE?

Bu sorunun doğru cevabı D seçeneği, yani “100 tavuk nugget” olarak belirlendi. Bu detay, yarışmanın heyecanını artıran unsurlardan biriydi.