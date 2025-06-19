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Kim Milyoner Olmak İster Cevap: B

YENİ SEZONUN BAŞLAMIŞ OLDUĞU YARIŞMADA YENİ SORULAR VAR

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu bu popüler yarışmada, izleyicilere Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleriyle ilgili bir soru yöneltildi.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GÖK CİSİMLERİYLE İLGİLİ SORU

Yarışmada sorulan soru şöyleydi: “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” Seçenekler arasında yer alanlar ise şu şekilde sıralandı: A: Güneş’ten büyük gezegen, B: Gezegenden büyük uydu, C: Gezegenden büyük cüce gezegen, D: Güneş’ten büyük cüce gezegen.

Bu sorunun doğru cevabı ise “B: Gezegenden büyük uydu” olarak belirlendi. Yarışmadaki bu soru, izleyicilerin bilgi birikimini sınamak adına ilgi çekici bir içerik sundu.

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