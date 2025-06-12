Kim Milyoner Olmak İster? Cevap: C

YENİ SEZONDA YAZILI SORU!

ATV ekranlarında devam eden Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkıyor. Programın sunuculuğunu Oktay Kaynarca yapıyor. İzleyicilere Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen bir yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede yer alan “Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı” ifadesinin olduğu yapıyı sordu.

YARIŞMADA SORULAN SORU

Yarışmada sorulan soru ise şu şekilde oldu: Hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede “Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı” yazılıdır? Seçenekler ise şöyle sıralandı:

A: Sultan Ahmed Camii

B: Darülaceze

C: Topkapı Sarayı

D: Rumeli Hisarı

Cevap ise C seçeneği olan Topkapı Sarayı oldu.