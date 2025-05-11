Kim Milyoner Olmak İster? Cevap: C

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada, izleyicilere “Özür dilemek için söylenen bir söz” anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı soruldu. Bu sorunun seçenekleri ise şöyleydi: A: Af edersin, B: Afedersin, C: Affedersin, D: Af federsin. Doğru cevap ise C şıkkı olan “Affedersin”.

YARIŞMACI BİLGİLERİ

Yarışmada yer alan Bilal Yasir Küççük, 21 yaşında ve İstanbul’da doğmuş. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Diş Hekimliği eğitimi alan Bilal Bey, yarışmadan elde edeceği ödülle eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca, 200 bin TL’lik soru ile ilgili ne kadar risk aldığı merak konusu.

SORU VE CEVAP HAKKINDA

Yarışmada sorulan “Özür dilemek için söylenen bir söz” anlamındaki kelimenin doğru yazılışı gündemde. Doğru cevap “Affedersin” olarak belirlenmiş durumda. Bu tür sorular, izleyicilerin dikkatini çekerken bilgi yarışmalarının da eğlenceli bir parçasını oluşturuyor.