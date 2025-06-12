Kim Milyoner Olmak İster, D Cevap

YENİ SEZONDA YAYINDA

ATV ekranlarında izleyicilere sunulan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonda merakla beklenen bölümüyle tekrar izleyici karşısında. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunda gerçekleştirilen yarışmada dikkat çekici sorulardan biri soruldu.

OSCAR ÖDÜLÜ SORUSU

Yarışmacılara yöneltilen sorulardan biri şöyleydi: “Hangisi bir Oscar ödülü değildir?” Seçenekler arasında; A: En İyi Animasyon Filmi, B: En İyi Kısa Film, C: En İyi Belgesel Film ve D: En İyi Korku Filmi yer alıyor. Doğru cevap ise D seçeneği, yani “En İyi Korku Filmi” oluyor.