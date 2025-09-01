Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan var

HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca’nın sunumunda heyecan dolu bir bölüm gerçekleşti. Yarışmada 200 bin TL değerindeki soruyla dikkat çekici bir an yaşandı. Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi: “Norveç’in başkenti Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?”

DOĞRU CEVAP VE ÖDÜL

Soruda yarışmacıya sunulan seçenekler arasında “Güllü, Kibariye, Bergen ve Dilberay” yer aldı. Yarışmacı, bu dikkat çeken soruya “Bergen” yanıtını vererek hem 200 bin TL ödülün sahibi oldu hem de bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.