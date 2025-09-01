Haberler

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan var

HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca’nın sunumunda heyecan dolu bir bölüm gerçekleşti. Yarışmada 200 bin TL değerindeki soruyla dikkat çekici bir an yaşandı. Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi: “Norveç’in başkenti Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?”

DOĞRU CEVAP VE ÖDÜL

Soruda yarışmacıya sunulan seçenekler arasında “Güllü, Kibariye, Bergen ve Dilberay” yer aldı. Yarışmacı, bu dikkat çeken soruya “Bergen” yanıtını vererek hem 200 bin TL ödülün sahibi oldu hem de bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adaletin Önemine Değinerek Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'daki açılış töreninde mahkemelerin hukuka uygunluk denetimi yapması gerektiğini, yerindelik denetiminin siyasete kayma riski taşıdığını vurguladı.
Haberler

Sosyal Medyada Tartışma Görüntüleri Paylaşıldı

Eskişehir'de jandarmaya hakaret eden AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Tartışma kamuoyunda geniş yankı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.