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Kim Milyoner Olmak İster’de Şaşırtan Anlar

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YARIŞMANIN İLGİ ÇEKEN ANLARI

ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dikkat çekici olaylara sahne olmaya devam ediyor. Yarışmanın 119. bölümünde, 20 bin TL değerindeki 5. soruda yarışmacı İlayda Kutevu’ya “İstiklal Marşı’nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi ‘O benimdir’ ifadesiyle başlar?” sorusu yöneltildi. Cevap seçenekleri arasında A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü ve D. Dördüncü yer aldı.

YANLIŞ CEVAP ŞAŞKINLIK YARATTI

Yarışmacı, ‘Üçüncü’ seçeneğini tercih ederek yanlış bir cevap verdi ve 5 bin TL ödül kazandı. Bu durum, hem seyirciyi hem de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çevirdi. Kaynarca, yarışmacının yanlış yanıtı üzerine “Acele ettin, sağlık olsun” diyerek durumu geçiştirdi.

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