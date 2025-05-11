Kim Milyoner Olmak İster Ekranda

YARIŞMA YENİ SEZONU İLE DÖNÜYOR

ATV’nin popüler programlarından “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu bölümde Oktay Kaynarca’nın sunumuyla farklı sorular katılımcılara soruluyor.

III. VLAD’IN LAKABI SORULDU

Yarışmada katılımcılara Eflak Voyvodası III. Vlad hakkında bir soru yöneltildi. “Eflak Voyvodası III. Vlad’ın lakabı hangisidir?” sorusunun şıklarından biri “A: Kılıçlı Şansölye”, diğerleri ise “B: Kazıklı Voyvoda”, “C: Kalkanlı Şövalye” ve “D: Miğferli Çar” olarak sıralandı. Doğru cevap “B: Kazıklı Voyvoda” olarak belirlendi.

KATILIMCI HAKKINDA BİLGİLER

20 yaşındaki Harun Demirkol, Zonguldak’ta doğmuş ve yaşamını hala burada sürdürüyor. Lise mezunu olan Harun, e-ticaret alanında çalışmalar yapıyor. Yarışma sırasında sosyal medya üzerinden de katılımcının “Kalkanlı Şövalye” hakkında bir sorun olduğu dikkat çekti.