Haberler

KİM MİLYONER OLMAK İSTER, Ekranda Heyecan. Fadime Üngören, 300 Bin TL’ye Kadar İlerledi. Yanlış Cevap, Büyük Hayal Kırıklığı

YARIŞMA HEYECANI DEVAM EDİYOR

ATV’nin büyük bir ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez de heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, yarışmacı Fadime Üngören gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Baraj sorularını başarıyla geçmeyi başaran Üngören, büyük ödüle giden yolda 300 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi.

Bu kritik noktada yarışmacıya yöneltilen soru, “Hangi ülkenin marşının sözlerinde ‘İspanya Kralı’na ömür boyu sadakatimi sundum’ ifadesi geçer?” oldu. Fadime Üngören, bu soruya cevabı “İspanya” olarak verdi. Ancak doğru yanıt “Hollanda” çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sunucu Oktay Kaynarca, sorunun ardından Üngören’e, “Cevabı o kadar kolay olabilir mi?” sözleriyle dikkat çekti. Yanlış cevap nedeniyle büyük ödül yarışmasından elenen yarışmacı, 50 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.

ÖNEMLİ

Haberler

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Haberler

Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.