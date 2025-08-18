KİM MİLYONER OLMAK İSTER, Ekranda Heyecan. Fadime Üngören, 300 Bin TL’ye Kadar İlerledi. Yanlış Cevap, Büyük Hayal Kırıklığı

YARIŞMA HEYECANI DEVAM EDİYOR

ATV’nin büyük bir ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez de heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, yarışmacı Fadime Üngören gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Baraj sorularını başarıyla geçmeyi başaran Üngören, büyük ödüle giden yolda 300 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi.

Bu kritik noktada yarışmacıya yöneltilen soru, “Hangi ülkenin marşının sözlerinde ‘İspanya Kralı’na ömür boyu sadakatimi sundum’ ifadesi geçer?” oldu. Fadime Üngören, bu soruya cevabı “İspanya” olarak verdi. Ancak doğru yanıt “Hollanda” çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sunucu Oktay Kaynarca, sorunun ardından Üngören’e, “Cevabı o kadar kolay olabilir mi?” sözleriyle dikkat çekti. Yanlış cevap nedeniyle büyük ödül yarışmasından elenen yarışmacı, 50 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.