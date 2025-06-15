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Kim Milyoner Olmak İster Ekranlarda

YENİ SEZONUN BAŞLANGICI

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonu ile geri dönüyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, ilginç sorularla yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor.

POLİS TEŞKİLATINA TESLİM EDİLEN KAYIP PARA

Yarışmada, “Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında ola kayıp paranın şehirdeki polis karakoluna teslim edildiğini açıklamıştır?” sorusu yöneltildi. Seçenekler arasında A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo ve D: Yeni Delhi bulunuyor. Yarışmacıların bu soruya vereceği cevap merakla bekleniyor.

Cevap yakında açıklanacak.

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