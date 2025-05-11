Kim Milyoner Olmak İster, Ekranlarda

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam eden bu yarışmada, katılımcılara zorlu sorular yöneltiliyor.

ROBERT DE NIRO SORUSU

Bu hafta yarışmada “Hangisi Robert De Niro’nun oyuncusu, Martin Scorsese’nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir?” sorusu soruldu. Yarışmacılar bu sorunun yanıtını belirlemek için ter döküyor.

SORU VE SEÇENEKLER

Sorunun seçenekleri ise şu şekilde sıralanıyor: A: Vardar, B: Sıkı Dostlar, C: Tuna, D: İngiliz Hasta. Yarışmacılar, doğru cevabı bulmaya çalışırken, izleyiciler de sonucu merakla bekliyor. Cevap, programın ilerleyen bölümlerinde açıklanıyor.