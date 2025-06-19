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Kim Milyoner Olmak İster, Geldi!

YENİ SEZONDA YARIŞMADAKİ SORULAR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile dikkat çeken yarışmada, Usain Bolt ile ilgili ilginç bir soru soruldu. Soruda, Bolt’un 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün ne yediği sorgulandı.

USAIN BOLT’UN YEME ALIŞKANLIĞI

Bu soruda seçenekler arasında D seçeneği, yani “100 tavuk nugget” doğru cevap olarak belirlendi. Yarışmacılara yöneltilen bu çeşit sorular, programın heyecanını artırıyor ve izleyicileri bilgilendirici bir içerikle buluşturuyor.

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