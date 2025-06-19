Kim Milyoner Olmak İster, Geldi

YENİ SEZONUNUN BAŞLANGICI

ATV kanalında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma programı, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Programın sunuculuğunu Oktay Kaynarca yapıyor.

SORULAN TARİHİ SORU

Yarışmada, katılımcılara “Kanuni Sultan Süleyman nerede doğmuştur?” sorusu yöneltildi. Bu sorunun yanıt seçenekleri arasında; A: İstanbul, B: Amasya, C: Trabzon ve D: Bursa yer aldı.

CAVAPTAN DAHA FAZLA BİLGİ

Sorunun doğru cevabı ise C şıkkı olan Trabzon. Yarışma, izleyicilere tarih bilgilerini sınama fırsatı sunuyor.