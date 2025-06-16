Kim Milyoner Olmak İster Geliyor

YENİ SEZONUNUN HİT SORUSU

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda dikkat çeken bir soru gündeme geldi.

PARA TESLİMATIYLA İLGİLİ SORU

Yarışmada sorulan sorulardan biri şu şekildeydi: “Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar olan kayıp parayı şehirdeki polis karakoluna teslim etti?” Katılımcılar bu zorlu sorunun cevabı üzerinde düşünmek zorunda kaldı.

CEVAP SEÇENEKLERİ

Cevap seçenekleri arasında yer alan şehirler şunlar:

A: Kopenhag

B: Buenos Aires

C: Tokyo

D: Yeni Delhi

Doğru cevap ise C şıkkındaki Tokyo oldu.