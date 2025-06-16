Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Geliyor

YENİ SEZONUNUN HİT SORUSU

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda dikkat çeken bir soru gündeme geldi.

PARA TESLİMATIYLA İLGİLİ SORU

Yarışmada sorulan sorulardan biri şu şekildeydi: “Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar olan kayıp parayı şehirdeki polis karakoluna teslim etti?” Katılımcılar bu zorlu sorunun cevabı üzerinde düşünmek zorunda kaldı.

CEVAP SEÇENEKLERİ

Cevap seçenekleri arasında yer alan şehirler şunlar:

A: Kopenhag
B: Buenos Aires
C: Tokyo
D: Yeni Delhi

Doğru cevap ise C şıkkındaki Tokyo oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Üsküdar Meydanı’nda Özgür Gazze Mitingi Yapıldı

Üsküdar Meydanı'nda, Saadet Partisi öncülüğünde 'Gazze ablukada, insanlık ayakta' vurgusuyla bir miting gerçekleştirildi.
Haberler

Kahta’da İki Grup Arasında Kavga

Adıyaman'da iki yabancı grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopalarla yapılan kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralandı; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.