Kim Milyoner Olmak İster Geri Dönüyor

YENİ SEZONDAKİ SORU

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumunu üstlendiği bu popüler programda, Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri ile ilgili bir soru yöneltildi. Yarışmada sorulan soru ise; “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” şeklindeydi.

SORU VE CEVAP SEÇENEKLERİ

Soruya verilen seçenekler arasında A: Güneş’ten büyük gezegen, B: Gezegenden büyük uydu, C: Güneş’ten büyük cüce gezegen ve D: Gezegenden büyük cüce gezegen yer aldı. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği soru için doğru cevap B: Gezegenden büyük uydu olarak belirlendi. Yarışmanın bu bölümü, bilgi yarışmaları sevenler tarafından ilgiyle takip edildi.