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Kim Milyoner Olmak İster Gümüş

YENİ SEZONDA KİM MİLYONER OLMAK İSTER EKRANLARA DÖNÜYOR

ATV kanalında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada çarpıcı sorular gündeme geliyor.

SORULARIN ZORLUĞU ARTIK YÜKSEK

Yarışmada, tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hakkında bir soru soruldu. “Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?” sorusu yarışmacılara yöneltildi.

CEVAP BELLİ OLDU

Verilen seçenekler arasında; A: Altın, B: Gümüş, C: Demir ve D: Bakır bulunuyor. Doğru cevap ise B seçeneği, yani Gümüş olarak belirlendi.

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