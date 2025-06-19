Kim Milyoner Olmak İster Güneş’ten Büyük Uydu

YARIŞMA YENİ BÖLÜMÜYLE GERİ DÖNDÜ

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonunda yine heyecan dolu sorularla karşımıza çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, katılımcılara zorlu sorular yöneltiliyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ SORUSU GÜNDEM OLDU

Bu sezonun dikkat çeken sorularından biri, Güneş sistemi içerisindeki bilinen gök cisimleriyle ilgiliydi. Yarışmacılara “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” sorusu yöneltildi. Şıkları ise şu şekilde sıralandı:

A: Güneş’ten büyük gezegen

B: Gezegenden büyük uydu

C: Gezegenden büyük cüce gezegen

D: Güneş’ten büyük cüce gezegen

Cevap olarak doğru yanıt B şıkkı, yani “Gezegenden büyük uydu” seçeneği olarak belirlendi. Yarışmanın bu bölümü, katılımcıların bilgi seviyelerini test etmeye devam ediyor.