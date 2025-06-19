Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Güneş’ten Büyük Uydu

YARIŞMA YENİ BÖLÜMÜYLE GERİ DÖNDÜ

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonunda yine heyecan dolu sorularla karşımıza çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, katılımcılara zorlu sorular yöneltiliyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ SORUSU GÜNDEM OLDU

Bu sezonun dikkat çeken sorularından biri, Güneş sistemi içerisindeki bilinen gök cisimleriyle ilgiliydi. Yarışmacılara “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” sorusu yöneltildi. Şıkları ise şu şekilde sıralandı:

A: Güneş’ten büyük gezegen
B: Gezegenden büyük uydu
C: Gezegenden büyük cüce gezegen
D: Güneş’ten büyük cüce gezegen

Cevap olarak doğru yanıt B şıkkı, yani “Gezegenden büyük uydu” seçeneği olarak belirlendi. Yarışmanın bu bölümü, katılımcıların bilgi seviyelerini test etmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

Datça açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve göç idaresine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.