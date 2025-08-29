Kim Milyoner Olmak İster Heyecanlandı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

ATV’nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda, Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacının talihsiz anı izleyicilerin ilgisini çekti. Altıncı soru aşamasına kadar başarılı bir şekilde ilerleyen Ermutlu, 50 bin TL’lik baraj sorusunda seyirci jokerine başvurdu.

Soru, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan şiirinin adı üzerineydi. Seyircilerin %55’i “A- Hüzün Seddi” seçeneğini tercih etti. Ancak gerçekte doğru cevap “C- Sevgi Duvarı”ydı. Yanlış seçeneği işaretleyen yarışmacı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve yarışmadan elendi.

RÜYA GERÇEK OLDU

Yarışmadan ayrılırken Cemal Arda Ermutlu, ilginç bir itirafta bulundu: “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu.” Yarışmacı, bu süreçte 5 bin TL’lik ödül kazanmayı başardı.