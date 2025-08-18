Haberler

Kim Milyoner Olmak İster? Iran’ı ziyaret edin

PERS İMPARATORLUĞU’NA YOLCULUK

Kim Milyoner Olmak İster? programı 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Program günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor. Son yayınlanan 1167. bölümde yer alan sorulardan biri, Pers İmparatorluğu’nun başkenti olan Persepolis’in kalıntılarını gezmek isteyenlerin hangi ülkeye gitmesi gerektiği merak ediliyor.

Sorunun şıkları şu şekilde sıralanıyor: A) İran B) Güney Kore C) Hollanda D) Avusturya. Doğru cevap ise A şıkkıdır. Persepolis, M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiş ve Pers İmparatorluğu döneminde önemli bir yer tutmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu antik şehir, tarih boyunca birçok seyyahın ve araştırmacının ilgisini çekmiştir. Günümüzde bu kalıntıları görmek isteyen bir kişi, mutlaka İran’a seyahat etmelidir.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da Kazada Beş Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen traktör ve otomobil kazasında aynı aileden beş kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebek ve bir çocuk da bulunuyor. Ekipler olay yerine intikal etti.
Haberler

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan Ayrıldılar

Oyuncu Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisi sıkıntıya girdi. Çift, kısa bir süre önce yeniledikleri aşklarını sosyal medyada sonlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.