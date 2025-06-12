Kim Milyoner Olmak İster, Labrador

YENİ SEZONUN BAŞLANGICI

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunda gerçekleşen yarışmada, izleyiciler ve katılımcılar için merakla beklenen sorular yer alıyor.

LABRADOR KELİMESİNE YÖNELİK SORU

Yarışmada sorulan sorulardan biri, TDK Güncel Türkçe Sözlük’te labrador kelimesinin tanımını sorgulayan bir soruydu. Cevap seçenekleri arasında ise şunlar bulunuyor: A: Jeolojik bir tuz B: Bir köpek ırkı C: Bir okyanus akıntısı D: Güney Amerika’da bir ada.

CEVAP

Söz konusu sorunun doğru cevabı “B: Bir köpek ırkı” olarak belirlenmiş. Bu soruyla birlikte yarışmanın katılımcıları, bilgi birikimlerini test etme fırsatı buluyor.