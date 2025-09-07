Kim Milyoner Olmak İster’le Gelen Sorular İlgi Uyandırıyor. Yarışmacıların Tercihleri Merakla Bekleniyor. Sorular Eğlenceli, Heyecan Verici Yarışma. Swahn, 1920 Olimpiyatlarında 72 Yaşındaydı. Yarışmada Doğru Cevap 5 Milyon TL. İzleyiciler Bilgi Ve Stratejiyle Eğleniyor

YARIŞMA SORULARI VE İLGİ ÇEKİCİLİK

Kim Milyoner Olmak İster’ın yeni bölümü, izleyicileri heyecanla bekleyen sorular ile gündeme geliyor. Yarışmacıların tercihlerini merakla takip eden izleyiciler, doğru cevapları öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici ve eğlenceli bu yarışma, katılımcıların kendilerini oyunla bütünleşmiş hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen yanıtlar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik seçimler de dikkat çekiyor.

OSCAR SWEHN’İN REKORU

Olimpiyatlarda en yaşlı sporcu unvanına sahip İsveçli Oscar Swahn, katıldığı son olimpiyatı olan 1920 yılında kaç yaşındaydı? Seçenekler arasında A: 52, B: 62, C: 72, D: 82 bulunuyor. Doğru cevap: C, yani 72 yaş.

BÜYÜK ÖDÜL VE YARIŞMA FORMATI

Türkiye’nin en prestijli bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru yanıtlayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’lik büyük ödül kazanıyor. Yarışmanın her bir sorusu, artan ödüllerle birlikte geliyor; 2. soru 5.000 ₺ ve 7. soru (1. baraj) 50.000 ₺. Final sorusu olan 13. soru ise 5.000.000 ₺ değerinde. Yarışmacılar, yanlış cevap verdiklerinde en son geçtikleri baraj ödülünü kazanıyor ve istedikleri zaman çekilebiliyor. Çekilme durumunda ise, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü onlara veriliyor. Bilgi, strateji ve cesaretin harmanlandığı bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşama fırsatı buluyor!