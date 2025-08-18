Kim Milyoner Olmak İster? Oyundur

Haberler

Kim Milyoner Olmak İster? programı, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana atv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Günümüzde yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstleniyor.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1167. bölümünde yer alan soru, ”İngiliz Gülleri” ve ”Bay Peabody’nin Elmaları” gibi çocuk kitaplarının yazarı hakkında. Yarışmacılara sunulan seçenekler arasında A) Madonna, B) Jennifer Lopez, C) Cher ve D) Celine Dion yer alıyor. Sorunun doğru cevabı ise A şıkkıdır.

Çorum’da Kazada Beş Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen traktör ve otomobil kazasında aynı aileden beş kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebek ve bir çocuk da bulunuyor. Ekipler olay yerine intikal etti.
Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan Ayrıldılar

Oyuncu Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisi sıkıntıya girdi. Çift, kısa bir süre önce yeniledikleri aşklarını sosyal medyada sonlandırdı.

