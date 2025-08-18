Kim Milyoner Olmak İster? Oyundur

YARIŞMA HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster? programı, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana atv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Günümüzde yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstleniyor.

SON BÖLÜM SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1167. bölümünde yer alan soru, ”İngiliz Gülleri” ve ”Bay Peabody’nin Elmaları” gibi çocuk kitaplarının yazarı hakkında. Yarışmacılara sunulan seçenekler arasında A) Madonna, B) Jennifer Lopez, C) Cher ve D) Celine Dion yer alıyor. Sorunun doğru cevabı ise A şıkkıdır.