Kim Milyoner Olmak İster, Ramazan’ı soruyor

YENİ SEZONDA YENİ BÖLÜM

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstleniyor. Bu haftaki bölümde yarışmacılara, Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nde yer alan 185. ayetle ilgili bir soru yöneltildi.

SORU VE ŞIKLAR

Yarışmada sorulan soru şu şekildeydi: “Kuran-ı Kerim’de Bakara Suresi’nde 185. ayette Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?” Verilen seçenekler ise şöyleydi: A: Kuran’ın indirildiği ay olduğu, B: Hz. Muhammed’in doğduğu ay olduğu, C: Kıyamet’in kopacağı ay olduğu, D: Kabe’nin yapıldığı ay olduğu.

Yarışmanın sorusunun doğru cevabı A şıkkı: “Kuran’ın indirildiği ay olduğu.”