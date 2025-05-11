Kim Milyoner Olmak İster, Rekor Sorusu

ATV’DE YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği bu popüler yarışmada, 1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell’a ait “uzun atlama” dünya rekoruyla ilgili bir soru gündeme geldi. Yarışmada sorulan soru şu şekildeydi: “Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?”

Cevap: D

ÖDÜLÜ EĞİTİME YATIRACAK

Yarışmaya katılan Bilal Yasir Küççük, 21 yaşında ve İstanbul’da doğup büyümüş. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören Bilal Bey, yarışmadan elde edeceği ödülü eğitimine yatırmayı hedefliyor.