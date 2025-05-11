Haberler

Kim Milyoner Olmak İster, Rekor Sorusu

ATV’DE YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği bu popüler yarışmada, 1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell’a ait “uzun atlama” dünya rekoruyla ilgili bir soru gündeme geldi. Yarışmada sorulan soru şu şekildeydi: “Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?”

Cevap: D

ÖDÜLÜ EĞİTİME YATIRACAK

Yarışmaya katılan Bilal Yasir Küççük, 21 yaşında ve İstanbul’da doğup büyümüş. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören Bilal Bey, yarışmadan elde edeceği ödülü eğitimine yatırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

S. A. Beşiktaş’ı Zirveye Taşıyacağız!

Beşiktaş başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı, genel kurul sonrası taraftarına teşekkür ederek, kulübü zirveye taşıyacaklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.
Haberler

Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleşen kazada, doğum yapan kızı ve torununu ziyaret eden Samettin Kayatekin ile otobüs muavini Semih Atmaca hayatını kaybetti. Cenazeleri duygusal bir havada defnedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.