Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Soru Cevabı?

YENİ SEZONDA YER ALACAK SORULAR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, 2023 yılında Google raporlarına göre Türkiye’de en sık aratılan plaka numarasının hangi ile ait olduğu soruldu.

SORUNUN CEVABI

Söz konusu soru “2023’te Türkiye’de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?” şeklindeydi. Seçenekler arasında ise A: 17, B: 23, C: 50 ve D: 88 seçenekleri bulunuyor. Doğru cevap D şıkkı olarak belirlenmiştir. Plaka numaralarının anlamları ise şu şekildedir: 17: Çanakkale, 23: Elazığ, 50: Nevşehir.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail İran’a Sürekli Saldıracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik başlattıkları saldırıyla ilgili olarak, tehdidin tamamen sona erene kadar operasyonların süreceğini açıkladı.
Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.