Kim Milyoner Olmak İster Soru Cevabı?

YENİ SEZONDA YER ALACAK SORULAR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, 2023 yılında Google raporlarına göre Türkiye’de en sık aratılan plaka numarasının hangi ile ait olduğu soruldu.

SORUNUN CEVABI

Söz konusu soru “2023’te Türkiye’de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?” şeklindeydi. Seçenekler arasında ise A: 17, B: 23, C: 50 ve D: 88 seçenekleri bulunuyor. Doğru cevap D şıkkı olarak belirlenmiştir. Plaka numaralarının anlamları ise şu şekildedir: 17: Çanakkale, 23: Elazığ, 50: Nevşehir.