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Kim Milyoner Olmak İster, soruları

YENİ SEZONUN YAYINLANMASI

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonda yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleşen bu yarışmada, dikkat çekici bir soru soruldu. Bu soruda, “Çin’de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” ifadesi yer aldı.

SORU VE CEVAP DETAYLARI

Söz konusu soruda dört farklı cevap seçeneği sunuldu. Seçenekler arasında “A: 1,8 saniye”, “B: 2,8 saniye”, “C: 3,8 saniye” ve “D: 4,8 saniye” yer aldı. Yarışmacıların doğru yanıtı bulması gereken bu soru için doğru cevap “A” olarak belirlendi.

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