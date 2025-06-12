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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZONDAKİ SORULAR

ATV yayın akışında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada, izleyenler dikkat çekici sorulara tanıklık ediyor. Bu bağlamda, yarışmada sorulan “Grekoromen güreşte hangisi serbesttir?” sorusu dikkat çekti.

GÜREŞ SORUSU VE CEVABI

Söz konusu soruda dört seçenek arasında tercih yapıldı. Seçenekler şöyleydi: A: Rakibin yüzüne dokunmak, B: Rakibi kafakola almak, C: Rakibin bacaklarından tutmak ve D: Rakibin giysisinden çekmek. Yarışmacıların özellikle üzerinde durduğu cevap ise B seçeneği oldu: “Rakibi kafakola almak.” Bu cevap doğru olarak belirtildi.

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