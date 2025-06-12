Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YARIŞMA YENİ SEZONA MERHABA DİYOR

ATV kanalında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen bu popüler program, heyecan dolu sorularla izleyicileri ekran başına topluyor.

GÜNDEMDEKİ SORU VE CEVABI

Yarışmada, Google’ın 2023 raporlarına göre “2023’te Türkiye’de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arandı?” sorusu gündeme geldi. Bu sorunun seçenekleri ise şu şekilde sıralandı: A: 17, B: 23, C: 50, D: 88. Doğru cevap ise D seçeneği olarak belirlendi. Ayrıca 23 numarası Elazığ’a, 50 numarası ise Nevşehir’e ait.