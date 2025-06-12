Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmanın moderatörlüğünü üstleniyor.

YARIŞMADA SORULAN GÜNDEM SORUSU

Yarışmada, Çin’de bebeklere daha önce bin günlük, günümüzde ise bir aylıkken verilen geçici isimlerin genel adı ile ilgili bir soru soruldu. İzleyiciler ve yarışmacılar, bu sorunun cevabını merak ediyor.

SORUNUN CEVABI NE?

Bu soruya verilen seçenekler arasında şu ifadeler yer alıyor: A: II. Mehmed, B: I. Süleyman, C: IV. Mehmed ve D: I. Bayezıd. Doğru cevap ise C seçeneği, yani IV. Mehmed olarak belirleniyor.