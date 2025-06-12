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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZON İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca yapıyor. Programda, katılımcılara ilginç sorular soruluyor ve bu sorulardan biri dikkat çekiyor.

BEBEKLER İÇİN GEÇİCİ İSİMLER

Yarışmada, “Çin’de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde ise 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” sorusu soruldu. Katılımcılar bu soruya dört şık arasından doğru cevabı bulmaya çalıştı.

DOĞRU CEVAP A ŞIKI

Verilen seçenekler arasında; A: Ağrı ili merkezinden, B: Iğdır ilinin merkezinden, C: Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan ve D: İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinden gibi farklı yerler yer aldı. Doğru cevap ise A şıkkı oldu.

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