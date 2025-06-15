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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZON YAYININA HAZIRLANIYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezon bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen bu popüler yarışmada, Google 2023 raporlarına göre Türkiye’de en çok aranan plaka numarasının hangi şehre ait olduğu sorusu yöneltiliyor.

SORULAN SORU VE SEÇENEKLER

Yarışmada sorulan soru şu şekildedir: “2023’te Türkiye’de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?” Seçenekler ise A: 17, B: 23, C: 50 olarak sunuluyor. Cevap olarak ise “D” verilmiştir.

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