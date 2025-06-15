Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZONDA YARIŞMA EKRANLARA DÖNÜYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile dikkat çeken yarışmada, ilginç sorular yer alıyor. Yarışmacılara yöneltilen sorulardan biri ise “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” şeklindeydi.

YARIŞMA SORUSU VE SEÇENEKLERİ

Bu sorunun yanıtı için dört farklı seçenek sunuldu. Seçenekler arasında:

A: Güneş’ten büyük gezegen,

B: Güneş’ten büyük uydu,

C: Gezegenden büyük cüce gezegen,

D: Güneş’ten büyük cüce gezegen yer aldı.

DOĞRU CEVAP

Yarışmanın bu bölümünde doğru cevap olarak B seçeneği belirtildi.