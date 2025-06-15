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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YARIŞMA YENİ SEZONDA BAŞLIYOR

ATV ekranlarında yayına devam eden “Kim Milyoner Olmak İster,” yeni sezon bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği bu yarışmada, izleyicilerin dikkatini çeken sorulardan biri de “Hangisi adını bir botanikçinin adından almıştır?” oldu.

KATILIMCILARA SUNULAN SORU

Bu zorlu sorunun seçenekleri arasında şunlar bulunuyor: A: Orkide, B: Manolya, C: Kaktüs, D: Zambak. Bu sorunun cevabı henüz açıklanmıyor, yarışma ve sorular hakkında gelişmeler merakla bekleniyor.

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