Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

YENİ SEZON BİLGİLERİ

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği bu yarışmada, Mavi Boncuk adlı filmde Emel Sayın’ı halıya sararak kaçıran karakterlerden altı erkek oyuncudan hangilerinin hala hayatta olduğu sorgulanıyor.

SORUNUN CEVABI

“Kim Milyoner Olmak İster” programında yer alan bu sorunun dört seçenekli cevabı bulunuyor. A: 3, B: 2, C: 1, D: 0 seçenekleri arasında doğru cevap C olarak belirleniyor.